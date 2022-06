ഐ ആര്‍ സി ടി സി വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ട്രയിന്‍ ടിക്കറ്റിന്റെ പരിധി ഇരട്ടിയാക്കി

ന്യൂഡല്‍ഹി | ഐ ആര്‍ സി ടി സി മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിധി ഉയര്‍ത്തി. ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ഉപയോക്തൃ ഐഡി വഴി ഒരു മാസത്തില്‍ പരമാവധി 6 ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിധി 12 ആയി ഉയര്‍ത്തന്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ തീരുമാനിച്ചു.

ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ട് വഴി ഒരു മാസത്തില്‍ പരമാവധി 12 ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിധി 24 ആയി ഉയര്‍ത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Indian Railways has decided to increase the limit of booking a maximum of 6 tickets in a month to 12 tickets by a user ID that is not Aadhaar linked & the limit of booking a maximum of 12 tickets in a month to 24 tickets by a user ID which is Aadhaar linked: Indian Railways pic.twitter.com/FFndQ03o8i

