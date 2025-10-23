Connect with us

Kerala

സുരേഷ് ഗോപിയുടേത് കലുങ്കിസം; പാവപ്പെട്ടവന്‍ പരാതിയുമായി വന്നാല്‍ അടിച്ചോടിക്കും: മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

 ദേശീയതലത്തില്‍ ഒരു പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് താന്‍ പറയുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി

Published

Oct 23, 2025 6:36 pm |

Last Updated

Oct 23, 2025 6:36 pm

തിരുവനന്തപുരം |  തന്നെ പരിസഹിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി. സുരേഷ് ഗോപി വാ തുറക്കുന്നത് കള്ളം പറയാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മാത്രമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വേണമെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞത്. സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ കലുങ്കിന്റെ അവിടെ വന്നിരുന്ന് വര്‍ത്താനം പറയുന്നത്. കലുങ്കിസമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

വായില്‍ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്ന സുരേഷ് ഗോപി പാവപ്പെട്ടവന്‍ പരാതിയുമായി വന്നാല്‍ അടിച്ചോടിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണ്ട, സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടു. ഇയാള്‍ ഇനി സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ പോയാല്‍ എട്ട് നിലയില്‍ പൊട്ടുമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ജോലി തീര്‍ത്തിട്ട് പോകുന്നതാവും നല്ലതെന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.

 

ദേശീയതലത്തില്‍ ഒരു പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് താന്‍ പറയുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇടുക്കി വട്ടവടയിലെ കലുങ്ക് സംവാദത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പരിഹസിച്ചത്. വട്ടവടയില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍ വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Career Education

ഒന്നര കോടിയുടെ ലൈഫ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

National

സൈനിക കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ 79,000 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി

Kuwait

നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം ,പൊതു അവധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആഷല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടെ ഹൃദയമാഘാതം സംഭവിച്ചത് പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക്

Ongoing News

ഇസ്‌റാഈല്‍ പരമാധികാര ബില്ലുകള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം :ജിസിസി

Ongoing News

2050 ല്‍ ആഗോള എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 123 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയരും : ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍

Saudi Arabia

സഊദിയുടെ നാലാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായി ശൈഖ് ഡോ. സാലിഹ് ബിന്‍ ഫൗസാന്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍-ഫൗസാന്‍ നിയമിതനായി