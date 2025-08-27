Connect with us

Malappuram

സുന്നി ആദര്‍ശ മുഖാമുഖം ഈ മാസം 30ന് മലപ്പുറത്ത്

അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂര്‍, ഫൈസല്‍ അഹ്‌സനി രണ്ടത്താണി എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കും

Published

Aug 27, 2025 7:12 pm |

Last Updated

Aug 27, 2025 7:14 pm

മലപ്പുറം | കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, എസ് വൈ എസ്, എസ് എസ് എഫ് മീലാദ് ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി  ഈ മാസം 30ന് വൈകിട്ട് 6.30 മുതല്‍ മലപ്പുറം ടൗണ്‍ഹാളില്‍ സുന്നി ആദര്‍ശ മുഖാമുഖം സംഘടിപ്പിക്കും. സമസ്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഇബ്‌റാഹീം ബാഖവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂര്‍, ഫൈസല്‍ അഹ്‌സനി രണ്ടത്താണി എന്നിവര്‍ മുഖാമുഖത്തിനും സംശയ നിവാരണത്തിനും നേതൃത്വം നല്‍കും.

പരിഷ്‌കരണമെന്ന പേരില്‍ മതത്തിന്റെ ആശയാദര്‍ശങ്ങളില്‍ മായം കലര്‍ത്തുന്ന പുത്തന്‍ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ ആശയ വൈകല്യങ്ങള്‍ സമ്മേളനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും.ഇത് സംബന്ധമായി മലപ്പുറം വാദീ സലാമില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ദുല്‍ഫുഖാറലി സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

കേരള മുസ് ലിം ജമാഅത്ത് സോണ്‍ പ്രസിഡന്റ് പി സുബൈര്‍ മാസ്റ്റര്‍ കോഡൂര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇബ്‌റാഹീം ബാഖവി മേല്‍മുറി വിഷയാവതരണം നടത്തി. മുസ്തഫ മുസ്ലിയാര്‍ പട്ടര്‍ക്കടവ്, അന്‍വര്‍ അഹ്‌സനി പഴമള്ളൂര്‍, ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍ അദനി പ്രസംഗിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്

Ongoing News

പ്രവാചകാധ്യാപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമാധാന ലോകം സാധ്യമാകൂ: സയ്യിദ് അത്വാഉല്ല തങ്ങൾ ഉദ്യാവരം

Kerala

നിയമലംഘന കേസുകളിലെ പിഴത്തുക വെട്ടിച്ച കേസ്; പോലീസുകാരിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

Kerala

ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തിയത് സമരാഭാസം; ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കം: വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദനം: നടി ലക്ഷ്മി മേനോന്‍റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

International

ഖനന, ധാതു മേഖലകളിലെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തല്‍: സഊദിയും യു എസും പ്രത്യേക യോഗം ചേര്‍ന്നു

Education

മഅ്ദിന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് തുര്‍ക്കി സര്‍ക്കാരിന്റെ പൂര്‍ണ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പോടെ ഉന്നത പഠനത്തിന് അവസരം