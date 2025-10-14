Kerala
കണ്ണൂരില് യശ്വന്ത്പൂര് വീക്കിലി എക്സ്പ്രസിനുനേരെ കല്ലേറ്; യാത്രക്കാരന്റെ മുഖത്ത് പരുക്ക്
സംഭവത്തില് ആര് പി എഫ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂരില് യശ്വന്ത്പൂര് വീക്കിലി എക്സ്പ്രസിനുനേരെ കല്ലേറ്. സംഭവത്തില് ട7 കോച്ചിലെ യാത്രക്കാരന് മുഖത്ത് പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രി 10.30ഓടെയാണ് കണ്ണൂരിനും തലശ്ശേരിക്കും ഇടയില്വെച്ചായിരുന്നു കല്ലേറുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ആര് പി എഫ് വ്യക്തമാക്കി.
തലശ്ശേരിയില്വച്ച് ആര് പി എഫ് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. ശേഷം ട്രെയിന് വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തില് ആര് പി എഫ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ആലപ്പുഴയില് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിനിടെ സ്ത്രീ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത
Kerala
കണ്ണൂരില് യശ്വന്ത്പൂര് വീക്കിലി എക്സ്പ്രസിനുനേരെ കല്ലേറ്; യാത്രക്കാരന്റെ മുഖത്ത് പരുക്ക്
National
ജമ്മു കശ്മീരില് ഏറ്റുമുട്ടല്; രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു സുരക്ഷാസേന
Kerala
പേരാമ്പ്ര സംഘര്ഷം: യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരുടെ ഇടയില് നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്
Kerala
പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ്; പ്രതി ചെന്താമരയെ ഭയന്ന് സാക്ഷി നാടുവിട്ടു
Kerala
പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ്; പ്രതി ചെന്താമരക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്
From the print