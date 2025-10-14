Connect with us

Business

കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപ ഉയര്‍ന്നു

ഇന്ന് ഒരു പവന് 94360 രൂപയാണ് വില.

Published

Oct 14, 2025 10:18 am |

Last Updated

Oct 14, 2025 10:18 am

കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ കുതിപ്പ്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപ വര്‍ധിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു പവന് 94360 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 300 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 11,795 രൂപയായി.

ഇന്ന് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് പണിക്കൂലി സഹിതം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലധികം മുടക്കേണ്ടി വരും. അഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് പണിക്കൂലിയായി ഈടാക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വര്‍ണ വില കൂടാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ്;പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി

Business

കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപ ഉയര്‍ന്നു

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ഗ്രൂപ്പില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണോ ഗ്രൂപ്പ്; കെ മുരളീധരന്‍

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിനിടെ സ്ത്രീ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ യശ്വന്ത്പൂര്‍ വീക്കിലി എക്‌സ്പ്രസിനുനേരെ കല്ലേറ്; യാത്രക്കാരന്റെ മുഖത്ത് പരുക്ക്

National

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു സുരക്ഷാസേന

Kerala

പേരാമ്പ്ര സംഘര്‍ഷം: യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഇടയില്‍ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്