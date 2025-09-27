Connect with us

Kerala

നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു, ഏതു പ്രതിഷേധത്തെയും നേരിടും; ജി സുകുമാരൻ നായർ

എൻ എസ്എസ് പിന്തുണക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ആരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല

Published

Sep 27, 2025 12:28 pm |

Last Updated

Sep 27, 2025 12:28 pm

കോട്ടയം|രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി എൻ എസ് സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ.നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു വെന്നും ഏതു പ്രതിഷേധത്തെയും നേരിടുമെന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു. എൻ എസ് എസ് പൊതുയോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരുന്നയിൽ എത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആകെ 5600 കരയോഗങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കരയോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് എൻഎസ്എസ് പിന്തുണയിൽ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ എതിർപ്പ് കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു. കാര്യം മനസിലാക്കുമ്പോൾ അവർ തിരുത്തും. എൻ എസ്എസ് പിന്തുണക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ആരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് മറുപടി പറയാനില്ലെന്നും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

പാക്കിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്നു; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചുട്ട മറുപടി

National

ഒഡിഷയില്‍ 60,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

National

മധ്യപ്രദേശില്‍ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ യുവാവ് മാതാവിന് മുന്നില്‍ അഞ്ച് വയസുകാരനെ തലയറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

എന്‍എസ്എസിന്റെ നിലപാടില്‍ യുഡിഎഫ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല; വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയില്‍ രണ്ട് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി ഹസന്‍കുട്ടി കുറ്റക്കാരന്‍

Kerala

തൃശൂര്‍ കണിമംഗലം വിന്‍സെന്റ് വധക്കേസ്; പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാര്‍

Kerala

പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം സഹോദരിയുടെ വീടിന്റെ ടെറസില്‍; ദുരൂഹത, ഒരാള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍