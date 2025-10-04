Connect with us

Kerala

കേരള സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ വിളിച്ച സ്‌പെഷ്യല്‍ സെനറ്റ് യോഗം ഇന്ന്

ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകരിക്കല്‍ മാത്രമാണ് യോഗ അജണ്ടയായി വിസി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Published

Oct 04, 2025 8:15 am |

Last Updated

Oct 04, 2025 8:15 am

തിരുവനന്തപുരം|കേരള സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ വിളിച്ച സ്‌പെഷ്യല്‍ സെനറ്റ് യോഗം ഇന്ന്. ചട്ടലംഘനം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇന്ന് യോഗം വിളിച്ചത്. രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് സര്‍വകലാശാല ആസ്ഥാനത്താണ് യോഗം ചേരുക. ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകരിക്കല്‍ മാത്രമാണ് യോഗ അജണ്ടയായി വിസി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാലു മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ സെനറ്റ് യോഗം വിളിക്കണം എന്നാണ് സര്‍വകലാശാല ചട്ടം. ഇത് മറികടന്ന് നവംബര്‍ ഒന്നിന് വിളിച്ച സെനറ്റ് യോഗം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന ആരോപണമുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെനറ്റ് യോഗം ചേരാന്‍ ഡോ. മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായുള്ള 40 വര്‍ഷത്തെ വാറന്റി ഇടപാടുകള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്

Organisation

ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിക്ക് 'ഗ്രാൻഡ് ടോളറൻസ് അവാർഡ്' ഇന്ന് സമ്മാനിക്കും

National

ഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ ആര്‍ എസ് എസിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

Uae

ശൈഖ് ഹംദാൻ നാഷണൽ ഗാർഡ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ പാരാ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനെത്തിയ വിദേശ പരിശീലകര്‍ക്ക് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു

Kerala

ആലുവയില്‍ മൂന്നു വയസുകാരിയെ മാതാവ് പുഴയില്‍ എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

National

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊല; 18 കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ മെഹ്താബിനെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നു