ഫുജൈറയിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ഫുജൈറ| ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ മേഖലയിൽ കേടായ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതിയ പരിസ്ഥിതി സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഇമേജിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതി, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് പദ്ധതി. 40,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പദ്ധതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഫുജൈറ പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, കടൽപ്പുല്ല് പുൽമേടുകൾ, കണ്ടൽ മരങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കും. സംയോജിത തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയും സമൂഹ പങ്കാളിത്തവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയാണിത്.
പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ, അവയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക്, അതിജീവനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അണ്ടർവാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിജിറ്റൽ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. സൂപ്പർവൈസർമാർ, പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര മലിനീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
2021-ൽ 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉപരിതല ജല താപനില ഉയർന്നത് കിഴക്കൻ തീരത്ത് ആഴം കുറഞ്ഞ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ വ്യാപകമായ നാശത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. കൂടാതെ 2023-ലും 2024-ലും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നശിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ സംരംഭം രൂപപ്പെടുത്തിയത്.