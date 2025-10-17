Kerala
കൂണ് കഴിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആറുപേര് ആശുപത്രിയില്
അമ്പൂരി സെറ്റില്മെന്റിലെ മോഹന് കാണി, ഭാര്യ സാവിത്രി, ഇവരുടെ മകന് അരുണ്, അരുണിന്റെ ഭാര്യ സുമ, ഇവരുടെ മക്കളായ അഭിജിത്ത്, അനശ്വര എന്നിവര്ക്കാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്.
തിരുവനന്തപുരം | കൂണ് കഴിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട് ആറുപേര് ആശുപത്രിയില്. തിരുവനന്തപുരം അമ്പൂരിയിലാണ് സംഭവം.
കാരക്കോണം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വീടിനു സമീപത്തെ പറമ്പില് നിന്നുള്ള കൂണാണ് ഇവര് പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചത്.
