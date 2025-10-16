Kerala
'ശ്രീകോവിലിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ള': ശബരിമലയില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും പരിശോധന നടത്തി
2019ലെ രേഖകള് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിലെത്തി സംഘം പരിശോധിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പരിശോധനക്കുശേഷം മടങ്ങിയ എസ് ഐ ടി ഇന്ന് വീണ്ടും സന്നിധാനത്തെത്തി.
2019ലെ രേഖകള് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിലെത്തി സംഘം പരിശോധിച്ചു. എസ് പി. ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതല് പരിശോധന നടത്തിയത്. ദേവസ്വം വിജിലന്സിന്റെ പരിശോധനയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസില് മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു.
ദേവസ്വം കമ്മീഷണര് മുതല് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര് വരെ ഒപ്പിട്ട രേഖകളും മഹസറുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ബിഹാര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്സ്
Kerala
കൂണ് കഴിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആറുപേര് ആശുപത്രിയില്
Kerala
ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണ കാരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമല്ല; വൈറല് ന്യൂമോണിയയെന്ന് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപോര്ട്ട്
Kerala
'ശ്രീകോവിലിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ള': ശബരിമലയില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും പരിശോധന നടത്തി
Kerala
ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; മരം മുറിക്കാനായി കയറിയയാള് മുകളില് കുടുങ്ങി, രക്ഷകരായി ഫയര് ഫോഴ്സ്
Kerala
കെ പി സി സി പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചു; രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില് ആറ് അംഗങ്ങളെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി
Kerala