Connect with us

National

ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

48 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Published

Oct 17, 2025 12:35 am |

Last Updated

Oct 17, 2025 12:35 am

പട്ന | ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 48 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജേഷ് റാം കുടുമ്പ സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കും. പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് ഷക്കീല്‍ അഹമ്മദ് ഖാന്‍ കഡ് വയില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേചും. ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പത്രികാ സമര്‍പ്പണം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.

അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയ ജനതാ ദള്‍ (ആര്‍ ജെ ഡി), കോണ്‍ഗ്രസ്സ് മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെട്ട മഹാഗഡ്ബന്ധന്‍ ഇപ്പോഴും സീറ്റ് വിഭജന ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

നവംബര്‍ ആറ്, 11 തീയ്യതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ബിഹാറില്‍ 243 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 14നാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍. ബി ജെ പിയും ജനതാദള്‍ യുനൈറ്റഡും നയിക്കുന്ന എന്‍ ഡി എയും ആര്‍ ജെ ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Kerala

കൂണ്‍ കഴിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആറുപേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍

Kerala

ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണ കാരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരമല്ല; വൈറല്‍ ന്യൂമോണിയയെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപോര്‍ട്ട്

Kerala

'ശ്രീകോവിലിലെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ള': ശബരിമലയില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും പരിശോധന നടത്തി

Kerala

ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; മരം മുറിക്കാനായി കയറിയയാള്‍ മുകളില്‍ കുടുങ്ങി, രക്ഷകരായി ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ്

Kerala

കെ പി സി സി പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചു; രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില്‍ ആറ് അംഗങ്ങളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി

Kerala

ബൈക്കിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം; പ്രതിക്ക് 10 വര്‍ഷം കഠിന തടവും രണ്ടുലക്ഷം രൂപ പിഴയും