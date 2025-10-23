Connect with us

Saudi Arabia

സഊദിയുടെ നാലാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായി ശൈഖ് ഡോ. സാലിഹ് ബിന്‍ ഫൗസാന്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍-ഫൗസാന്‍ നിയമിതനായി

രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായിരുന്ന മുഫ്തി ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് അല്‍-അഷൈഖിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ്, നാലാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായി ശൈഖ് സാലിഹ് സ്ഥാനമേറ്റത്.

Published

Oct 23, 2025 7:42 pm |

Last Updated

Oct 23, 2025 7:42 pm

റിയാദ് |  സഊദി അറേബ്യയുടെ നാലാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായും, മുതിര്‍ന്ന പണ്ഡിതരുടെ കൗണ്‍സിലിന്റെ ചെയര്‍മാനായും, പണ്ഡിത ഗവേഷണത്തിനും ഫത്വയ്ക്കുമുള്ള ജനറല്‍ പ്രസിഡന്‍സിയുടെ ജനറല്‍ പ്രസിഡന്റായും, മന്ത്രി പദവിയോടെ, ശൈഖ് ഡോ. സാലിഹ് ബിന്‍ ഫൗസാന്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍-ഫൗസാന്‍ നിയമിതനായി.

സഊദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുര്‍മാരന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സഊദി ഭരണാധികാരിയും തിരുഗേഹങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് കാരനുയുമായ സല്‍മാന്‍ രാജാവ് രാജകീയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമനം നടത്തിയതെന്ന് സഊദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായിരുന്ന മുഫ്തി ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് അല്‍-അഷൈഖിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ്, നാലാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായി ശൈഖ് സാലിഹ് സ്ഥാനമേറ്റത്.

1935 ല്‍ അല്‍-ഖസിം പ്രവിശ്യയില്‍ ജനിച്ച ശൈഖ് സാലിഹ്, പിതാവിന്റെ മരണശേഷം പ്രാദേശിക ഇമാമില്‍ നിന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുകയും സഊദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള മത വ്യക്തികളില്‍ ഒരാളായി മാറുകയും ചെയ്തു. അല്‍-ഖാസിം പ്രവിശ്യയിലെ ദരിയ പട്ടണത്തില്‍ ഖാളി (ജഡ്ജ്) സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നു. ഫിഖ്ഹില്‍ ഡോക്ടറേറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട് . മഹദ് അല്‍-ആലി ലില്‍-ഖദാ (ഹയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി) യുടെ ഡയറക്ടര്‍ സഊദി സുപ്രീം കോടതിയുടെ തലവനായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

ദീര്‍ഘകാലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ‘നൂര്‍ അല അല്‍-ദര്‍ബ്’ (വഴി വെളിച്ചം) എന്ന റേഡിയോ പരിപാടിയിലൂടെയും നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളിലൂടെയും പ്രാധാന്യം നേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്വകള്‍ പരമ്പരാഗത, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും വ്യാപകമായി പ്രചാരണം നേടിയിട്ടുണ്ട് . 2013 മുതല്‍ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത മതസ്ഥാപനമായ സീനിയര്‍ സ്‌കോളര്‍മാരുടെ കൗണ്‍സിലില്‍പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയാണ്. മക്കയിലെ ഫിഖ്ഹ് കൗണ്‍സില്‍ അംഗം,രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ തലസ്ഥാന റിയാദിലെ നഗരത്തിലെ പ്രിന്‍സ് മുതൈബ് ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് അല്‍ സഊദ് മസ്ജിദ് ഇമാം, ഖത്തീബ്, അധ്യാപകന്‍ എന്നീ ചുമതലകളും വഹിക്കുന്നുണ്ട്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Career Education

ഒന്നര കോടിയുടെ ലൈഫ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

National

സൈനിക കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ 79,000 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി

Kuwait

നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം ,പൊതു അവധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആഷല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടെ ഹൃദയമാഘാതം സംഭവിച്ചത് പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക്

Ongoing News

ഇസ്‌റാഈല്‍ പരമാധികാര ബില്ലുകള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം :ജിസിസി

Ongoing News

2050 ല്‍ ആഗോള എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 123 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയരും : ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍

Saudi Arabia

സഊദിയുടെ നാലാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായി ശൈഖ് ഡോ. സാലിഹ് ബിന്‍ ഫൗസാന്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍-ഫൗസാന്‍ നിയമിതനായി