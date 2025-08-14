Connect with us

National

സെക്സ് മാഫിയ: നടി മിനു മുനീർ കസ്റ്റഡിയിൽ

ആലുവയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടിയെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചു

Published

Aug 14, 2025 4:46 pm |

Last Updated

Aug 14, 2025 4:46 pm

ചെന്നൈ | ബന്ധുവിനെ സെക്സ് മാഫിയക്ക് കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ നടി മിനു മുനീർ തമിഴ്‌നാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ചെന്നൈ തിരുമംഗലം പോലീസാണ് ആലുവയിലെത്തിയാണ് മിനു മുനീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നടിയെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചു.

സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്ന വ്യാജവാഗ്ദാനം നൽകി ബന്ധുവായ യുവതിയെ സെക്‌സ് റാക്കറ്റിന് കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. 2014ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Editors Pick

ധർമ്മസ്ഥലയിലെ കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങൾ: മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിടാൻ നിർദേശം ലഭിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മുൻ ജീവനക്കാരൻ

Kerala

കഞ്ചാവ്: ആർ എസ് എസ് നേതാവ് അടൂരിൽ പിടിയിൽ

Kerala

ബിന്ദു പത്മനാഭനെയും സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

National

സെക്സ് മാഫിയ: നടി മിനു മുനീർ കസ്റ്റഡിയിൽ

National

ബിഹാർ: മരിച്ചെന്ന് കാട്ടി ഒഴിവാക്കിയ 22 ലക്ഷം പേരുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിടാത്തത് എന്ത്കൊണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Kerala

സ്കൂളിൽ വൈകിവന്നതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയെ ഒറ്റക്ക് മുറിയിലിട്ടെന്ന് പരാതി

Kerala

വീണ്ടും കൊലവിളിയുമായി ചെന്താമര