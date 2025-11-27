Connect with us

Aksharam Education

സെറ്റ് അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

ഡിസംബർ പത്തിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു

Published

Nov 27, 2025 5:28 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 5:28 pm

യർ സെക്കൻഡറി, നോൺ വൊക്കേഷനൽ അധ്യാപക നിയമനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല യോഗ്യതാ നിർണയ പരീക്ഷയായ സെറ്റ് (സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഡിസംബർ പത്തിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.

ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയ വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസംബർ 11, 12, 13 തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്താം. നോൺ ക്രീമിലെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ നോൺക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സൽ (2024 ഒക്ടോബർ 30നും 2025 ഡിസംബർ 13നും ഇടയിൽ ലഭിച്ചതായിരിക്കണം) സെറ്റ് പാസ്സാകുന്ന പക്ഷം ഹാജരാകണം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

സെറ്റ് അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതി; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചേക്കും

Aksharam Education

ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗിക് സയൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് യോഗ പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കു

Aksharam Education

കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രം

Kerala

ഡിവൈ എസ് പിക്ക് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ; ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സി ഐയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്

National

വിദേശ ആസ്തികൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ്; എസ് എം എസും ഇമെയിലും അയക്കും

Saudi Arabia

ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ്; ജുമാദുൽ-അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം പേർ ഉംറ നിർവഹിച്ചു