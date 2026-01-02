Saudi Arabia
സഊദി കിരീടാവശിയും ഖത്വര് അമീറും ഫോണില് ചര്ച്ച നടത്തി
പ്രാദേശിക, അന്തര്ദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള് കൈമാറുന്നതിനൊപ്പം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികള് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി സഊദി വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു
റിയാദ് / ദോഹ | സഊദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് വ്യാഴാഴ്ച ഖത്വര് അമീര് ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന് ഹമദ് അല്-താനിയുമായി ഫോണില് ചര്ച്ച നടത്തി
സംഭാഷണത്തിനിടെ, സഊദിയും ഖത്വറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങള് ഇരു നേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും പ്രാദേശിക, അന്തര്ദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള് കൈമാറുന്നതിനൊപ്പം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികള് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി സഊദി വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു
