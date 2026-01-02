Connect with us

Saudi Arabia

സഊദി കിരീടാവശിയും ഖത്വര്‍ അമീറും ഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി

പ്രാദേശിക, അന്തര്‍ദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ കൈമാറുന്നതിനൊപ്പം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി സഊദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

Jan 02, 2026 7:06 pm

Jan 02, 2026 7:08 pm

റിയാദ് / ദോഹ  | സഊദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഖത്വര്‍ അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍-താനിയുമായി ഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി

സംഭാഷണത്തിനിടെ, സഊദിയും ഖത്വറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ ഇരു നേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും പ്രാദേശിക, അന്തര്‍ദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ കൈമാറുന്നതിനൊപ്പം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി സഊദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

 

