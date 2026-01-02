Kerala
വെള്ളാപ്പള്ളി വര്ഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുന്നു; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്കി യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ്
പൊതുസമൂഹത്തില് വര്ഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി വെള്ളാപ്പള്ളി കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു
കോഴിക്കോട് | എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്കി. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് സുനന്ദാണ് വര്ഗീയ പരാമര്ശം നടത്തിയ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നല്കിയത്.
നിരന്തരമായി വര്ഗീയ പരാമര്ശം നടത്തുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി. പൊതുസമൂഹത്തില് വര്ഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി വെള്ളാപ്പള്ളി കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. പോലീസ് കേസെടുത്തില്ലെങ്കില് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എസ് സുനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി
