ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററിന് റിയാദില് തറക്കല്ലിട്ടു
റിയാദ് \ സഊദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടയര് IV-റേറ്റഡ് ഗവണ്മെന്റ് ഡാറ്റാ ആന്ഡ് ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് അതോറിറ്റിയുടെ ഹെക്സഗണ് ഡാറ്റാ സെന്ററിന് തറക്കല്ലിട്ടു. ആഗോള ഉപദേശക സംഘടനയായ അപ്ടൈം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലായിരിക്കും സെന്റര് പ്രവര്ത്തിക്കുക
30 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ കേന്ദ്രം നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ആകെ 480 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുണ്ടാകും. ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് സര്ക്കാര് ഡാറ്റാ സെന്ററുകള്ക്ക് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ലഭ്യത, സുരക്ഷ, പ്രവര്ത്തന സന്നദ്ധത എന്നിവ നല്കുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഡാറ്റയിലും എഐയിലും ആഗോള നേതാവാകാന് ഈ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന്
ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്ത എസ്ഡിഎഐ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ല ബിന് ഷറഫ് അല്-ഗാംദി പറഞ്ഞു. ഹെക്സഗണ് ഡാറ്റാ സെന്ററിന് ശേഷം മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും , രാജ്യത്തെ ഡാറ്റയ്ക്കായുള്ള ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും, ഡാറ്റാ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, നവീകരണവും ഡിജിറ്റല് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗുണപരമായ തന്ത്രപരമായ ഉത്തേജനമാണ് ഈ കേന്ദ്രമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി
ഊര്ജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിലും സ്മാര്ട്ട് കൂളിംഗിലും നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങളും, കുറഞ്ഞ ഊര്ജ്ജ ഉപഭോഗ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഈ നാഴികക്കല്ല് പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായാണ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്