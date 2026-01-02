Connect with us

National

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ വന്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ നിരവധി പേര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു

Published

Jan 02, 2026 7:39 pm |

Last Updated

Jan 02, 2026 7:40 pm

ശ്രീനഗര്‍| ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉറി- ബാരാമുള്ള ദേശീയ പാതയില്‍ വന്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍. ഉറി സബ്ഡിവിഷന്‍ മേഖലയിലെ ഇക്കോ പാര്‍ക്കിന് സമീപമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

മണ്ണിടിച്ചില്‍ സാധ്യത മുന്നില്‍ കണ്ട് വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടതിനാലാണ് വന്‍ അപകടം ഒഴിവായത്. ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ നിരവധി പേര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയം; പതിനാറുകാരിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Eduline

സി ബി എസ് ഇ 12ാം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ: നിയമപഠനം എളുപ്പമാക്കാം

Ongoing News

സഹപാഠികളില്‍ നിന്നും റാഗിങും കോളജ് പ്രൊഫസറില്‍ നിന്നും ലൈംഗിക പീഡനവും; ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിച്ചു

National

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ വന്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

Kerala

ടൈല്‍സ് ജോലിക്കിടെ മെഷീനില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മരിച്ചു

Kerala

കാനനപാതയിലെ പരിശോധന; ശബരിമല തീര്‍ഥാടകനില്‍ നിന്നും 100 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

Saudi Arabia

സഊദി-യുഎഇ തര്‍ക്കം രൂക്ഷം; യെമനിലെ ഏദന്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ വ്യോമഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവച്ചു