Connect with us

Kerala

കാനനപാതയിലെ പരിശോധന; ശബരിമല തീര്‍ഥാടകനില്‍ നിന്നും 100 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

 പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്

Published

Jan 02, 2026 7:28 pm |

Last Updated

Jan 02, 2026 7:28 pm

കോട്ടയം |  ശബരിമല കാനനപാതയില്‍ വെച്ച് തീര്‍ഥാടകന്റെ കയ്യില്‍ നിന്നും കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശി നാഗരാജിന്റെ (23) കയ്യില്‍ നിന്നുമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. 100 ഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്

പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. നാഗരാജനെ വനംവകുപ്പ് പോലീസിന് കൈമാറി

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയം; പതിനാറുകാരിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Eduline

സി ബി എസ് ഇ 12ാം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ: നിയമപഠനം എളുപ്പമാക്കാം

Ongoing News

സഹപാഠികളില്‍ നിന്നും റാഗിങും കോളജ് പ്രൊഫസറില്‍ നിന്നും ലൈംഗിക പീഡനവും; ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിച്ചു

National

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ വന്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

Kerala

ടൈല്‍സ് ജോലിക്കിടെ മെഷീനില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മരിച്ചു

Kerala

കാനനപാതയിലെ പരിശോധന; ശബരിമല തീര്‍ഥാടകനില്‍ നിന്നും 100 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

Saudi Arabia

സഊദി-യുഎഇ തര്‍ക്കം രൂക്ഷം; യെമനിലെ ഏദന്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ വ്യോമഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവച്ചു