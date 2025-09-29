Connect with us

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്രാ അടുത്ത വർഷം; 60 വാട്ട് ചാർജിംഗും 'പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ' ഫീച്ചറും വന്നേക്കാം

ഫോണിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നു

Published

Sep 29, 2025 9:40 pm |

Last Updated

Sep 29, 2025 9:40 pm

സുവോൻ | കൊറിയൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഭീമനായ സാംസങ്ങിന്റെ അടുത്ത ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഹാൻഡ്സെറ്റായ സാംസംഗ് ഗ്യാലക്സി എസ് 26 അൾട്രക്ക് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ആഗോളതലത്തിൽ വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻഗാമിയേക്കാൾ മികച്ച തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റും ഭാരം കുറഞ്ഞ ബോഡിയും ഈ ഫോണിനുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

സാംസങ്ങിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യു ഐ 8.5 അപ്‌ഡേറ്റിന്റെ കോഡിൽ അടുത്തിടെ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ‘പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ’ എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ സ്‌ക്രീനിന്റെ കാഴ്ചാ കോണുകൾ (viewing angles) നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ഫീച്ചറിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സ്വതന്ത്ര ടെക് കമന്റേറ്ററായ ജേസൺ സി. (@\_TheJasonC) X-ൽ പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങൾ എസ് 26 അൾട്രക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താഴെ നൽകുന്നു:

  • ഡിസ്‌പ്ലേ: 6.9 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് (Dynamic AMOLED) ഡിസ്‌പ്ലേ. ഇത് നിലവിലെ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകാശമുള്ളതും കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായിരിക്കും.
  • പ്രൊസസ്സർ: ആഗോളതലത്തിൽ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) ചിപ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക. ചില മേഖലകളിൽ ഇത് എക്‌സിനോസ് 2600 (Exynos 2600 SoC) ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിലെത്തിയേക്കാം.
  • ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം & അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ: ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള One UI 8.5-ൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, ഏഴ് വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ സാംസങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
  • മെമ്മറി: 16GB റാം (RAM) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ലഭിച്ചേക്കാം. ഒപ്പം 1TB വരെ ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
  • ക്യാമറ: ഓപ്റ്റിക്സിനായി, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അപ്പേർച്ചറോടുകൂടിയ 200-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതിനൊപ്പം 50-മെഗാപിക്സലിന്റെ 5x ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും 50-മെഗാപിക്സലിന്റെ അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ സെൻസറും ഉൾപ്പെടും.
  • ബാറ്ററിയും ചാർജിംഗും: 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഊർജ്ജം നൽകുന്നത്. 60W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് നിലവിലെ 45W ചാർജിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാകും. Qi 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വഴി 15W വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയും ഫോണിനുണ്ടാകും.
  • മറ്റ് സവിശേഷതകൾ: ഫോണിൻ്റെ കനം 7.9mm ആയിരിക്കും. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റും (Enhanced Thermals), ഭാരം കുറഞ്ഞതും (‘Lighter Build’) ശക്തമായതുമായ (‘Stronger’ Frame) ഫ്രെയിമും ഉണ്ടാകുമെന്നും ടിപ്സ്റ്റർ പറയുന്നു.
