Connect with us

Kerala

ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന്റെ കട്ടിളപ്പടികളും സ്വര്‍ണം പൂശാന്‍ കൊണ്ടുപോയി; പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കട്ടിളപ്പടികളും കൊണ്ടുപോയതെന്ന്  സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ മുരാരി ബാബു വെളിപ്പെടുത്തി.

Published

Oct 07, 2025 3:14 pm |

Last Updated

Oct 07, 2025 3:16 pm

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന്റെ കട്ടിളപ്പടികളും സ്വര്‍ണം പൂശുന്നതിനായി കൊണ്ടുപോയെന്ന് ദേവസ്വം മുന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ ബി മുരാരി ബാബു. ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കട്ടിളപ്പടികളും കൊണ്ടുപോയതെന്ന്  സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ മുരാരി ബാബു വെളിപ്പെടുത്തി. 2019 ല്‍ വിജയ് മല്യ നല്‍കിയ സ്വര്‍ണം ചെമ്പാണെന്ന് റിപോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതിനാണ് ബാബുവിനെതിരെ അധികൃതര്‍ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ നടപടി കൈക്കൊണ്ടത്. 2025ല്‍ ദ്വാരപാലക ശില്‍പം ഉണ്ണികൃഷ്ണ്‍ പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തുവിടാമെന്ന് ബാബു ഫയല്‍ എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അടിസ്ഥാന ലോഹം എന്താണോ അതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അതില്‍ സ്വര്‍ണം പൂശാനാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ബാബു വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താന്‍ ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ണമായി അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

2025ല്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ കൈയില്‍ സ്വര്‍ണപ്പാളി കൊടുത്തുവിട്ടതും മുരാരി ബാബുവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം: ഉത്തരവാദികള്‍ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന്റെ കട്ടിളപ്പടികളും സ്വര്‍ണം പൂശാന്‍ കൊണ്ടുപോയി; പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; സ്വര്‍ണം ചെമ്പാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയ മുരാരി ബാബുവിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

National

ഒഡീഷയില്‍ ബിജെപി നേതാവിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു

Kerala

ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ഒക്ടോബർ 9ന് കെ പി സി സി വിശ്വാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും

Kerala

ഗവിയ്ക്ക് സമീപം വാച്ചറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; വന്യമൃഗം കൊന്നതാണെന്ന് സംശയം

Uae

ഷാർജയിൽ 17 തെരുവ് വിളക്ക് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി