Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി പ്രതിഷേധം; സന്ദീപ് വാര്യര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 17 പ്രതികള്‍ക്കും ജാമ്യമില്ല

പത്തനംതിട്ട ജെ സി എം കോടതിയാണ് പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്.

Published

Oct 10, 2025 3:38 pm |

Last Updated

Oct 10, 2025 3:38 pm

പത്തനംതിട്ട  |ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പത്തനംതിട്ട ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിലെ സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് റിമാന്‍ഡിലായ കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 17 പ്രതികള്‍ക്കും ജാമ്യമില്ല. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ റിമാന്‍ഡില്‍ തുടരും. പത്തനംതിട്ട ജെ സി എം കോടതിയാണ് പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്.

രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പാമ് പത്തനംതിട്ട ദേവസ്വം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷന്‍ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ച് നടത്തിയത് ്. സന്ദീപ് വാര്യര്‍ക്ക് പുറമെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജയ് ഇന്ദുചൂഡന്‍, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ സാം ജി ഇടമുറി, അനീഷ് വേങ്ങവിള, നഹാസ് പത്തനംതിട്ട ഉള്‍പ്പെടെ 14 യുവാക്കളും മൂന്ന് വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകരുമാണ് റിമാന്‍ഡില്‍ കഴിയുന്നത്. കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് സന്ദീപ് വാര്യര്‍. വിജയ് ഇന്ദുചൂഡനാണ് രണ്ടാംപ്രതി. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തേങ്ങ ഓഫീസിന് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുങ്ങിയ കപ്പലില്‍ നിന്ന് കടലിലൊഴുകിയ ഇന്ധനം പൂര്‍ണമായി നീക്കി

National

ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ- അഫ്ഗാന്‍ ധാരണ; അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

Kerala

ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയം; സുമയ്യയുടെ നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര്‍ പുറത്തെടുക്കാനായില്ല

Kerala

ദുല്‍ഖറിന്റെയും പ്രൃഥ്വിരാജിന്റെയും വീട്ടിലെ റെയ്ഡ് സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം മുക്കാന്‍: സുരേഷ് ഗോപി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി പ്രതിഷേധം; സന്ദീപ് വാര്യര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 17 പ്രതികള്‍ക്കും ജാമ്യമില്ല

Ongoing News

എയിംസ് കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിക്കണം, വയനാട് പുനരധിവാസത്തിന് 2221 കോടി വായ്പയല്ലാതെ അനുവദിക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗം; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ പോലുള്ള അവതാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി