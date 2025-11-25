Saudi Arabia
15-ാമത് എഡിഷൻ സഊദി ഈസ്റ്റ് പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് ജുബൈലിൽ: സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു
2026 ജനുവരി 9-ന് ജുബൈലിൽ വെച്ചാണ് സാഹിത്യോത്സവ് അരങ്ങേറുക.
ജുബൈൽ|സഊദി ഈസ്റ്റ് കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 15-ാമത് എഡിഷൻ നാഷനൽ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ സംഘാടക സമിതി നിലവിൽ വന്നു. 2026 ജനുവരി 9-ന് ജുബൈലിൽ വെച്ചാണ് സാഹിത്യോത്സവ് അരങ്ങേറുക. പ്രവാസ ലോകത്ത് 24 രാഷ്ട്രങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന 15-ാമത് എഡിഷൻ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാഹിത്യോത്സവിന് ജുബൈലിൽ വേദിയൊരുങ്ങുന്നത്. സഊദി ഈസ്റ്റിലെ ഹഫർ അൽ ബാതിൻ, അൽ ഖസീം, ഹായിൽ, റിയാദ്, ദമാം, അൽ ജൗഫ്, അൽ ഖോബാർ, ജുബൈൽ, അൽ ഹസ്സ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികളാണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.
കലാ – സാഹിത്യ മേഖലകളിലായി 80-ൽ പരം മത്സര ഇനങ്ങളാണ് നടക്കുക. യൂനിറ്റ്, സെക്ടർ, സോൺ തലങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവരാണ് നാഷനൽ തലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. 30 വയസ്സ് കവിയാത്ത സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. സ്കൂൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കാറുള്ള കാമ്പസ് സാഹിത്യോത്സവ് ഈ വർഷവും വിപുലമായി നടക്കും.
ആർ. എസ്. സി നാഷനൽ ചെയർമാൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഐ.സി.എഫ് നാഷനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ അബ്ദുൾ കരീം ഖാസിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഐസിഎഫ് റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ആലപ്പുഴ സംഘാടക സമിതി കരട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. അബ്ദുൽ കരീം ഖാസിമി ചെയർമാനും, ശരീഫ് മണ്ണൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ 111 അംഗ സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി.
ചടങ്ങിൽ ശിഹാബ് കായംകുളം (ഒ.ഐ.സി.സി ), ബഷീർ വെട്ടുപാറ (കെഎംസിസി), കവി മനോജ് കാലടി, അബ്ദുൾ അസീസ് സഅദി (കെസിഎഫ്) എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു, സാഹിത്യോത്സവിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നിർവ്വഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് അൻവർ ഒളവട്ടൂർ സ്വാഗതവും സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി ജലീൽ കൊടുവള്ളി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നസീർ തുണ്ടിൽ, ജാഫർ കൊടിഞ്ഞി (ഐസിഎഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി), സലീം പട്ടുവം, ഉബൈദ് സഖാഫി, മുൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്കൂൾ പിടിഎ ചെയർമാൻ അബ്ദുറഹൂഫ് പാലക്കോട്, ശിഹാബ് മാങ്ങാടൻ (ഗൾഫ് മാധ്യമം), റഹൂഫ് പാലേരി, നൗഫൽ ചിറയിൽ, ഇബ്രാഹിം അംജദി തുടങ്ങിയർ പങ്കെടുത്തു.
