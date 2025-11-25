Kerala
പയ്യന്നൂരില് പോലീസിനുനേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസ്; സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് 20 വര്ഷം തടവും രണ്ടര ലക്ഷം പിഴയും
തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതി ജഡ്ജി കെ എന് പ്രശാന്തിന്റെതാണ് ശിക്ഷാവിധി.
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂര് പയ്യന്നൂരില് പോലീസിന് നേരെ ബോംബറിഞ്ഞ കേസില് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് 20 വര്ഷം തടവും പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. സിപിഎം പ്രവര്ത്തകരായ ടി സി വി നന്ദകുമാര്, വി കെ നിഷാദ് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് 20 വര്ഷം തടവും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഐപിസി 307 സ്ഫോടക വസ്തു നിയമത്തിലെ മൂന്ന്, നാല് വകുപ്പുകള് പ്രകാരമാണ് പ്രതികള് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതി ജഡ്ജി കെ എന് പ്രശാന്തിന്റെതാണ് ശിക്ഷാവിധി.
കുറ്റക്കാര് 10 വര്ഷം തടവു അനുഭവിച്ചാല് മതിയാവും. വി കെ നിഷാദ് പയ്യന്നൂര് നഗരസഭയില് 46 ആം വാര്ഡില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണ്. വി കെ നിഷാദ് മത്സരത്തില് വിജയിച്ചാല് ജനപ്രതിനിധിയായി തുടരാന് ശിക്ഷാവിധി തടസമാകും.
പ്രതികള്ക്കെതിരെ വധശ്രമക്കുറ്റവും സ്ഫോടക വസ്തു നിരോധന നിയമവും തെളിഞ്ഞെന്ന് ഇന്നലെ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2012 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഷുക്കൂര് വധക്കേസില് പി ജയരാജന് അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടര്ന്ന് പയ്യന്നൂര് ടൗണില് വെച്ച് പോലീസിനെതിരെ നിഷാദ് അടക്കമുള്ള പ്രതികള് ബോംബ് എറിയുകയായിരുന്നു.