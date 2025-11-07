Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; മുരാരി ബാബുവിനെയും സുധീഷ് കുമാറിനെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു
കൊച്ചി|ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളകേസില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അഡിമിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബുവിനെയും ഡി സുധീഷ് കുമാറിനെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. മുരാരി ബാബുവിനെ തിങ്കളാഴ്ച വരെയും സുധീഷ് കുമാറിനെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയുമാണ് എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടത്. മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി 12ലേക്ക് മാറ്റി.
ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് അറസ്റ്റിലായ മുന് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര് കെഎസ് ബൈജുവിനെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റാന്നി കോടതി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. കെഎസ് ബൈജു കൂടി അറസ്റ്റിലായതോടെ പിടിയിലായ മുന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. കേസിലെ ഏഴാം പ്രതിയാണ് ബൈജു. 2019 ല് സ്വര്ണപാളികള് ചെമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് കൈമാറുമ്പോള് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് ആയിരുന്നു ബൈജു. അതേസമയം ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റും മുന് കമ്മീഷണറുമായ എന് വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് അന്വേഷണ സംഘം നീക്കം ആരംഭിച്ചു.