ഡിവൈഡര്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്ത സംഭവം; അനില്‍ അക്കരെക്കെതിരെ കേസ്

Nov 07, 2025 7:46 pm

Nov 07, 2025 7:46 pm

തൃശൂര്‍ |  സംസ്ഥാനപാതയിലെ ഡിവൈഡര്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ മുന്‍ എംഎല്‍എയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ അനില്‍ അക്കരയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തൃശൂര്‍- കുന്നംകുളം സംസ്ഥാനപാതയിലെ ഡിവൈഡറാണ് അനില്‍ അക്കര തകര്‍ത്തത്.ബിഎന്‍എസ് 324(4) പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. 19160 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എഫ്‌ഐആറിലുണ്ട്.

സഞ്ചാരസൗകര്യം തടഞ്ഞുവെന്നാരോപിച്ചാണ് തൃശൂര്‍- കുന്നംകുളം സംസ്ഥാനപാതയിലെ ഡിവൈഡര്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്തത്.മുതുവറ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന യു ടേണ്‍ അടച്ചു കെട്ടിയതോടെയാണ് അനില്‍ അക്കര ഡിവൈഡര്‍ തകര്‍ത്തത്. തൃശൂര്‍ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയണമെങ്കില്‍ അമല ആശുപത്രി വരെ പോയി യൂടേണ്‍ എടുത്തു വരേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അനില്‍ അക്കരയുടെ നടപടി.ഇന്ന് അതുവഴി എത്തിയ അനില്‍ അക്കര ഡിവൈഡര്‍ പണിക്കാരുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ചുറ്റികകൊണ്ട് യുട്ടേണ്‍ തല്ലി തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ നേരത്തെ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പടെ അനില്‍ അക്കര പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ യൂട്ടേണ്‍ അടച്ചുകെട്ടുകയായിരുന്നു.

 

