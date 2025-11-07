Connect with us

സ്‌കൂള്‍ ബസിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥി അതേ ബസ് ഇടിച്ച് മരിച്ചു

സ്‌കൂള്‍ വാഹനമിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥിയ്ക്കുമേല്‍ അതേ വാഹനം കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

Published

Nov 07, 2025 8:03 pm |

Last Updated

Nov 07, 2025 8:03 pm

മലപ്പുറം |  സ്‌കൂള്‍ ബസിടിച്ച് എല്‍കെജി വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി മുസ്ലിയാരങ്ങാടി കുമ്പളപറമ്പ് എബിസി മോണ്ടിസോറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായ യമിന്‍ ഇസിന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. ഇതേ സ്‌കൂളിന്റെ ബസാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്.

സ്‌കൂള്‍ വാഹനമിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥിയ്ക്കുമേല്‍ അതേ വാഹനം കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. മുസ്ലിയാരങ്ങാടി കുന്നക്കാട് സ്വദേശിയാണ് യമിന്‍ ഇസിന്‍. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി

