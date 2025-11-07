Kerala
സ്കൂള് ബസിറങ്ങിയ വിദ്യാര്ഥി അതേ ബസ് ഇടിച്ച് മരിച്ചു
സ്കൂള് വാഹനമിറങ്ങിയ വിദ്യാര്ഥിയ്ക്കുമേല് അതേ വാഹനം കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.
മലപ്പുറം | സ്കൂള് ബസിടിച്ച് എല്കെജി വിദ്യാര്ത്ഥി മരിച്ചു. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി മുസ്ലിയാരങ്ങാടി കുമ്പളപറമ്പ് എബിസി മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥിയായ യമിന് ഇസിന് ആണ് മരിച്ചത്. ഇതേ സ്കൂളിന്റെ ബസാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്.
സ്കൂള് വാഹനമിറങ്ങിയ വിദ്യാര്ഥിയ്ക്കുമേല് അതേ വാഹനം കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. മുസ്ലിയാരങ്ങാടി കുന്നക്കാട് സ്വദേശിയാണ് യമിന് ഇസിന്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റി
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകന് വെട്ടേറ്റു
Kerala
ബസ് യാത്രക്കിടെ പെണ്കുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ആള് പിടിയില്
Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ റെയിൽ; ആദ്യ അലൈൻമെൻ്റിന് അംഗീകാരം
Kerala
സ്കൂള് ബസിറങ്ങിയ വിദ്യാര്ഥി അതേ ബസ് ഇടിച്ച് മരിച്ചു
Kerala
കെ ജയകുമാര് ഐഎഎസ് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റാകും
Kerala
ഡിവൈഡര് തല്ലിത്തകര്ത്ത സംഭവം; അനില് അക്കരെക്കെതിരെ കേസ്
Kerala