ഋഷി സുനക്: ഇന്ത്യൻ വേരുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയെ അടക്കിഭരിച്ച ബിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എത്തുന്നു. പഞ്ചാബിൽ വേരുകളുള്ള ഋഷി സുനക് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിമായി അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ പിറക്കുന്നത് പുതുചരിത്രം.

കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി 1980 മെയ് 12ന് സതാംപ്ടണിൽ ജനിച്ച സുനക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് വിൻചെസ്റ്റർ കോളേജിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ലിങ്കൺ കോളേജിൽ തത്ത്വചിന്ത, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നിവ പഠിക്കുകയും പിന്നീട് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫുൾബ്രൈറ്റ് സ്കോളറായി എംബിഎ നേടുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ കോടീശ്വരനായ വ്യവസായി എൻ ആർ നാരായണ മൂർത്തിയുടെ മകൾ അക്ഷത മൂർത്തിയെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടി. ബിരുദം നേടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഗോൾഡ്മാൻ സാക്‌സിലും പിന്നീട് ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളായ ദി ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് മാനേജ്‌മെന്റ്, തെലെം പാർട്‌ണേഴ്‌സ് എന്നിവയിലും പങ്കാളിയായി ജോലി ചെയ്തു.

2015 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിച്ച്മണ്ടിലേക്ക് (യോർക്ക്) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം തെരേസ മേയുടെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കാരിൽ പാർലമെന്ററി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. മേയുടെ ബ്രെക്സിറ്റ് പിൻവലിക്കൽ കരാറിന് അനുകൂലമായി അദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ വോട്ട് ചെയ്തു . മേ രാജിവച്ചതിന് ശേഷം, കൺസർവേറ്റീവ് നേതാവാകാനുള്ള ബോറിസ് ജോൺസന്റെ പ്രചാരണത്തെ പിന്തുണച്ചയാളായിരുന്നു സുനക്. ജോൺസൺ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായ ശേഷം അദ്ദേഹം സുനക്കിനെ ട്രഷറിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജിവച്ചതിന് ശേഷം സാജിദ് ജാവിദിന് പകരമായി സുനക് ഖജനാവിന്റെ ചാൻസലറായി.

ബ്രിട്ടനിൽ കൊവിഡിനെ നേരിടാൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതികരണത്തിൽ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ സുനക് പ്രമുഖനായിരുന്നു. 2022 ഏപ്രിലിൽ, ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഫിക്സഡ് പെനാൽറ്റി നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് ശേഷം, ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് അനുമതി ലഭിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാൻസലറായി അദ്ദേഹം മാറി. തന്റെ രാജിക്കത്ത് ബോറിസ് ജോൺസണും താനും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം 2022 ജൂലൈ 5-ന് ചാൻസലർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

ആദ്യകാല ജീവിതവും വിദ്യാഭ്യാസവും

1980 മെയ് 12 ന് ഹാംഷെയറിലെ സതാംപ്ടണിൽ യശ്വീറിന്റെയും ഉഷയുടെയും മകനായി ഋഷി ജനിച്ചു. മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ മൂത്തയാളാണ്. സഹോദരൻ സഞ്ജയ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, സഹോദരി രാഖി വിദേശ, കോമൺ‌വെൽത്ത്, ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസിൽ COVID-19 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇടപഴകലും തന്ത്രപരമായ നായികയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിതാവ് യശ്വീർ കെനിയയിലും അമ്മ ഉഷ ടാൻസാനിയയിലും ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശിമാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയായ പഞ്ചാബിൽ ജനിച്ചു, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മക്കളോടൊപ്പം 1960 കളിൽ യുകെയിലേക്ക് കുടിയേറി. യശ്വീർ ഒരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറായിരുന്നു (ജിപി), പ്രാദേശിക ഫാർമസി നടത്തുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റായിരുന്നു ഉഷ.

സുനക് ഹാംഷെയറിലെ റോംസിയിലെ സ്ട്രോഡ് സ്കൂളിലും ആൺകുട്ടികളുടെ സ്വതന്ത്ര ബോർഡിംഗ് സ്കൂളായ വിൻചെസ്റ്റർ കോളേജിലും പഠിച്ചു, അവിടെ അദ്ദേഹം ഹെഡ് ബോയിയും സ്കൂൾ പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററുമായിരുന്നു. വേനലവധിക്കാലത്ത് സതാംപ്ടണിലെ ഒരു കറി ഹൗസിൽ അദ്ദേഹം ജോലിചെയ്തിരുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ലിങ്കൺ കോളേജിൽ തത്ത്വചിന്ത, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നിവ പഠിച്ച അദ്ദേഹം 2001-ൽ ആദ്യ ബിരുദം നേടി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൺസർവേറ്റീവ് കാമ്പെയ്ൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. 2006-ൽ അദ്ദേഹം ഫുൾബ്രൈറ്റ് പണ്ഡിതനായിരുന്ന സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എംബിഎ നേടി.

ബിസിനസ് കരിയർ

2001 നും 2004 നും ഇടയിൽ സുനക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കായ ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ചസിന്റെ അനലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് സ്ഥാപനമായ ദി ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (ടിസിഐ) ജോലിചെയ്ത അദ്ദേഹം 2006 സെപ്റ്റംബറിൽ പങ്കാളിയായി. നവംബർ 2009-ൽ വിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി എൻ ആർ നാരായണ മൂർത്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറ്റമരൻ വെൻ‌ചേഴ്‌സിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു സുനക്.

ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം

2014 ഒക്ടോബറിൽ റിച്ച്മണ്ടിന്റെ (യോർക്ക്) കൺസർവേറ്റീവ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സുനക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പാർട്ടിയുടെ മുൻ നേതാവും വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ വില്യം ഹേഗാണ് ഈ സീറ്റ് മുമ്പ് വഹിച്ചിരുന്നത്, അദ്ദേഹം അടുത്ത പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കൺസർവേറ്റീവ് സീറ്റുകളിലൊന്നായ ഈ സീറ്റ് 100 വർഷത്തിലേറെയായി പാർട്ടിയുടെ കൈവശമാണ്. അതേ വർഷം തന്നെ, സെൻറർ-റൈറ്റ് തിങ്ക് ടാങ്ക് പോളിസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി എത്‌നിക് (ബിഎംഇ) റിസർച്ച് യൂണിറ്റിന്റെ തലവനായിരുന്നു സുനക്, അതിനായി യുകെയിലെ ബിഎംഇ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ സഹ രചയിതാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2015 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 19,550 (36.2%) ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിന്റെ എംപിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2015-2017 പാർലമെന്റിൽ പരിസ്ഥിതി, ഭക്ഷണം, ഗ്രാമകാര്യ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു .

