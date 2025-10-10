Connect with us

Kerala

ദുല്‍ഖറിന്റെയും പ്രൃഥ്വിരാജിന്റെയും വീട്ടിലെ റെയ്ഡ് സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം മുക്കാന്‍: സുരേഷ് ഗോപി

പ്രജാ വിവാദവും സ്വര്‍ണ മോഷണ ചര്‍ച്ച മുക്കാനാണ്. അയ്യപ്പന്‍. ചെമ്പ്, സ്വര്‍ണം രസതന്ത്രം വലിയ മാറ്റമാണ് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്നത്.

Published

Oct 10, 2025 3:47 pm |

Last Updated

Oct 10, 2025 3:47 pm

പാലക്കാട് | ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം മുക്കാനാണ് നടന്മാരായ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെയും പൃഥ്വിരാജിന്റെയും വീട്ടില്‍ ഇ ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. രണ്ടു സിനിമാക്കാരെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായതിനാല്‍ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പ്രജാ വിവാദവും സ്വര്‍ണ മോഷണ ചര്‍ച്ച മുക്കാനാണ്. എല്ലാം കുത്സിതമാണെന്നും അകത്തേത്തറ കല്ലേക്കുളങ്ങരയിലെ കലുങ്ക് സംവാദത്തില്‍ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

സ്വര്‍ണത്തിന്റെ കേസ് മുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണോ സിനിമാരംഗത്തെ രണ്ടുപേരെ വീണ്ടും ത്രാസില്‍ കയറ്റി അളക്കാന്‍ കേരള ജനതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് എന്‍ ഐ എയും ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താന്‍ ഒന്നും പറയാന്‍ പാടില്ല. എങ്കിലും ഈ സര്‍ക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ തിളക്കമുള്ളവരെ മലിനപ്പെടുത്തുക, കളങ്കപ്പെടുത്തുക എന്ന പ്രക്രിയയാണ് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഭഗവാന്റെ ചെമ്പിനെക്കുറിച്ച് കണക്കെടുക്കട്ടെ. അയ്യപ്പനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ താന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. താന്‍ കര്‍മ്മിയാണ്. അയ്യപ്പന്‍ മനുഷ്യനാണ്. മൂത്ത സഹോദരനായിട്ടാണ് അയ്യപ്പനെ താന്‍ കാണുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിനും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അയ്യപ്പന്‍. ചെമ്പ്, സ്വര്‍ണം രസതന്ത്രം വലിയ മാറ്റമാണ് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്നത്. പാലക്കാട് കേരളത്തിന്റെ അന്നപാത്രമാണ്. ഇനി അന്നപാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ നപുംസകങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുമോയെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുങ്ങിയ കപ്പലില്‍ നിന്ന് കടലിലൊഴുകിയ ഇന്ധനം പൂര്‍ണമായി നീക്കി

National

ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ- അഫ്ഗാന്‍ ധാരണ; അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

Kerala

ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയം; സുമയ്യയുടെ നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര്‍ പുറത്തെടുക്കാനായില്ല

Kerala

ദുല്‍ഖറിന്റെയും പ്രൃഥ്വിരാജിന്റെയും വീട്ടിലെ റെയ്ഡ് സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം മുക്കാന്‍: സുരേഷ് ഗോപി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി പ്രതിഷേധം; സന്ദീപ് വാര്യര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 17 പ്രതികള്‍ക്കും ജാമ്യമില്ല

Ongoing News

എയിംസ് കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിക്കണം, വയനാട് പുനരധിവാസത്തിന് 2221 കോടി വായ്പയല്ലാതെ അനുവദിക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗം; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ പോലുള്ള അവതാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി