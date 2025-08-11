National
രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് കൊള്ള ആരോപണം; കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മാര്ച്ച്
കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി, കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജ്ജുന് ഖാര്ഗെ എന്നിവരടക്കം 300 ഓളം എം പിമാര് പ്രതിഷേധത്തില് അണിനിരക്കും
ന്യൂഡല്ഹി| തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് കൊള്ള ആരോപണം ശക്തമാക്കി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പ്രതിഷേധം. കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മാര്ച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി, കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജ്ജുന് ഖാര്ഗെ എന്നിവരടക്കം 300 ഓളം എം പിമാര് പ്രതിഷേധത്തില് അണിനിരക്കുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസും ഇന്ത്യ സഖ്യവും പറയുന്നു. ബിഹാറിലെ എസ് ഐ ആര് റദ്ദാക്കണം,, രാഹുല് ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച വോട്ടര്പട്ടിക ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുന്നത്.
പാര്ലമെന്റില് നിന്നായിരിക്കും എം പിമാര് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാര്ച്ച് ചെയ്യുക. വിജയ് ചൗക്കില് മാര്ച്ച് തടഞ്ഞേക്കും. മുപ്പത് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുവാദം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് എല്ലാ എം പിമാരെയും കമ്മീഷന് കാണണം എന്ന നിലപാടില് കോണ്ഗ്രസ് ഉറച്ചു നില്ക്കുകയാണ്.
അതേസമയം വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേടില് രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് രൂപം നല്കാന് കോണ്ഗ്രസ് എ ഐ സി സി ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെയും യോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 4.30യ്ക്ക് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജ്ജുന് ഖാര്ഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം. രാഹുല്ഗാന്ധി, സംഘടന ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല് എന്നിവരും യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യ സഖ്യം നേതാക്കളുടെ യോഗവും ഇന്ന് വൈകീട്ട് ചേരും.