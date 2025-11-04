Kerala
25 വര്ഷത്തിനിടെ 90,562 കോടിയുടെ പദ്ധതികള്; സംസ്ഥാനത്ത് കാലാനുസൃത പുരോഗതിയുണ്ടായത് കിഫ്ബി വന്ന ശേഷം: മുഖ്യമന്ത്രി
വികസനത്തിനുള്ള ശേഷി ഖജനാവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല
തിരുവനന്തപുരം | കിഫ്ബിയുടെ പ്രസക്തി ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. കിഫ്ബി വന്നതിന് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാലാനുസൃത പുരോഗതി ഉണ്ടായത്. വികസനത്തിനുള്ള ശേഷി ഖജനാവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് കിഫ്ബിയെ പുനരുജീവിച്ചാല് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് ആകുമെന്ന ചിന്ത വന്നത്. 150 പാലങ്ങള് കിഫ്ബിയില് പൂര്ത്തിയായി. ജനങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കിഫ്ബി രജത ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യവികസനത്തില് 25 വര്ഷത്തിനിടെ 90,562 കോടിയുടെ പദ്ധതികള്ക്കാണ് കിഫ്ബി വഴി അംഗീകാരം നല്കിയത്. 1991 നവംബര് 11 നാണ് കേരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോര്ഡ് രൂപീകരിച്ചത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങള്ക്കായി ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴില് കേന്ദ്രീകൃത ഏജന്സിയാണ് കിഫ്ബി രൂപീകരിച്ചത്. 1999-ലെ കേരള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപ നിധി നിയമ പ്രകാരമാണ് കിഫ്ബി നിലവില് വന്നത്.
സാമ്പത്തിക മേഖലയില് നിലനിന്നിരുന്ന മാന്ദ്യത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുക, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങള്. നിലവില് 1190 പദ്ധതികളിലായി 90,562 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കി. നിര്മ്മാണ പദ്ധതികള്, ദേശീയപാതകള്ക്കും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കുമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്, ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള് ലഭ്യമാക്കല് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതികള്ക്കായി 37,388 കോടി രൂപ കിഫ്ബി ചെലവഴിച്ചു.അംഗീകാരം നല്കിയ പദ്ധതികളില് 21881 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള് നിലവില് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. 27,273 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദേശീയ പാതാ വികസനത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 5581 കോടി രൂപ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞുവന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ
വിവേകാനന്ദന് ആക്ഷേപിച്ച ഭ്രാന്താലയം ഇന്ന് ലോകമാകെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന മാനുഷിക മൂല്യമുയര്ത്തുന്ന ഒരു മാനവാലയമായി മാറിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ചരിത്രവും നാം ഓര്ക്കേണ്ടതാണ്. നവോത്ഥാനത്തിന് അതില് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് അദേഹം പറഞ്ഞു.