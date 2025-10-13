Connect with us

Kerala

പാലക്കാട് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരനെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

സന്തോഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ബസില്‍ മുന്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഷാനിഫാണ് കുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം

Published

Oct 13, 2025 7:01 am |

Last Updated

Oct 13, 2025 7:01 am

പാലക്കാട് |  പാലക്കാട്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരന് കുത്തേറ്റു. മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന റസാരിയോ ബസിലെ ജീവനക്കാരന്‍ സന്തോഷിനാണ് കുത്തേറ്റത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിലായിരുന്നു സംഭവം.

സന്തോഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ബസില്‍ മുന്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഷാനിഫാണ് കുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് അക്രമത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന് സമീപത്തെ പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ ബസ് കയറ്റിയിടാന്‍ എത്തിയസമയത്ത് ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് സന്തോഷിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയ ശേഷം കുത്തുകയായിരുന്നു.

സന്തോഷിന്റെ കഴുത്തിനും വയറിനും സാരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സന്തോഷിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം പെരിന്തല്‍മണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഷാനിഫിനും നേരിയ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഷാനിഫ് ഇപ്പോള്‍ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

അമേരിക്കയില്‍ ബാറില്‍ വെടിവെപ്പ്; നാല് മരണം

Kerala

പാലക്കാട് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരനെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

Kerala

കൊല്ലത്ത് കിണറ്റില്‍ ചാടിയ യുവതിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവെ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു

From the print

അൽ അസ്ഹർ ഇന്റർനാഷനൽ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ്: മർകസ് സംഘം ഈജിപ്തിലെത്തി

From the print

ഗസ്സ: സമാധാന ഉച്ചകോടി ഇന്ന്; രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്

From the print

സിറാജ് ക്യാമ്പയിന്‍; അപ്‌ലോഡിംഗിന് ഒരാഴ്ച കൂടി

Kerala

കൊല്ലത്ത് ബൈക്കും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു