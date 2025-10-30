Connect with us

Kerala

ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറിയെന്ന പരാതി; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

ജിസിഡിഎയുടെ പരാതിയില്‍ പാലാരിവട്ടം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. അന്യായമായി സംഘം ചേര്‍ന്നതിനും അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിനുമാണ് കേസ്

Published

Oct 30, 2025 12:15 pm |

Last Updated

Oct 30, 2025 12:15 pm

കൊച്ചി|എറണാകുളം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയെന്ന ജിസിഡിഎയുടെ പരാതിയില്‍ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. അന്യായമായി സംഘം ചേര്‍ന്നതിനും അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിനുമാണ് കേസ്. പാലാരിവട്ടം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

ജിസിഡിഎ അധികൃതരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടന്നു, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു എന്നിവയാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് കാണാനും വിലയിരുത്താനും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കുമ്പളയില്‍ ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് കൈമാറി; കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെടുത്ത് പോലീസ്‌

Kerala

കൊച്ചിയില്‍ രാസലഹരിയുമായി സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

ആറ് വയസുകാരിയെ പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊന്ന കേസില്‍ അച്ഛനും രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം

Kerala

ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറിയെന്ന പരാതി; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Kerala

ചാനല്‍ മത്സരം നിയമ യുദ്ധത്തിലേക്ക്; ഏഷ്യനെറ്റും റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടിവിയും പരസ്പരം കോടികളുടെ മാന നഷ്ടക്കേസിലേക്ക്

Kerala

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍; 400 രൂപ കൂട്ടിയതോടെ 900 രൂപ നഷ്ടം: വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു; സര്‍ക്കാരിന്റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മില്ലുടമകള്‍