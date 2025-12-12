Kerala
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ പോലീസ് ബസ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടു; പോലീസുകാര്ക്ക് നിസാര പരുക്ക്
എസ്എപിയിലെ 15 പോലീസുകാരും കെഎപിയിലെ 15 റിക്രൂട്ട് പോലീസുകാരുമാണ് ബസില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ പോലീസ് ബസ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടു. തൃശൂരില് നിന്നും ഇലക്ഷന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലത്തേക്ക് വരുകയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. ബസില് 30 പോലീസുകാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവര്ക്കും നിസാര പരുക്കേറ്റു.
ചെങ്ങന്നൂരില് വെച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. എസ്എപിയിലെ 15 പോലീസുകാരും കെഎപിയിലെ 15 റിക്രൂട്ട് പോലീസുകാരുമാണ് ബസില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
