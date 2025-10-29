Kerala
പിഎം ശ്രീ: നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സിപിഐ, മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കും
സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റും ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| പിഎം ശ്രീ വിവാദത്തില് നിലപാടില് മാറ്റമില്ലാതെ സിപിഐ. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് ഒപ്പുവച്ച നടപടിയില് പ്രതിഷേധിച്ച് മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുമെന്ന് സിപിഐ നിലപാട് എടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് നടക്കും. വൈകീട്ട് 3.30 നാണ് മന്ത്രി സഭായോഗം.
സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റും ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് സിപിഐ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് യോഗം. ചൊവ്വാഴ്ച ഓണ്ലൈന് ആയി ചേര്ന്ന സിപിഐ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തില് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കാന് ധാരണയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ചേര്ന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തില് എല്ഡിഎഫിനുള്ളില് സമവായ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കറാര് റദ്ദാക്കണം എന്ന നിലപാടില് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയാണ് സിപിഐ. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കണം എന്നാണ് സിപിഐ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കരാറില് നിന്നും പിന്മാറുന്നുണ്ടെങ്കില് അക്കാര്യം പരസ്യമാക്കണം. കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചാല് മാത്രം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായാല് മതിയെന്നാണ് സിപിഐ നിലപാട്.