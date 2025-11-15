Connect with us

Kerala

പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്: പ്രതി ബി ജെ പി നേതാവ് പത്മരാജന് മരണം വരെ ജീവപര്യന്തം

തലശ്ശേരി അതിവേഗ പോക്സോ കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

Nov 15, 2025 3:21 pm |

Nov 15, 2025 3:21 pm

കണ്ണൂര്‍ | പാലത്തായി പീഡനക്കേസിലെ പ്രതി ബി ജെ പി നേതാവ് പത്മരാജന് മരണം വരെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. തലശ്ശേരി അതിവേഗ പോക്സോ കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. അധ്യാപകനായ കെ പത്മരാജന്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഇന്നലെ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

2020 ജനുവരിക്കും ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയില്‍ സ്‌കൂളിലെ ശുചി മുറിയില്‍ വച്ച് 10 വയസ്സുകാരിയെ അധ്യാപകന്‍ മൂന്ന് തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്.

2021 ല്‍ അന്തിമ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ച കേസില്‍ അഞ്ചു തവണ അന്വേഷണ സംഘത്തെ മാറ്റിയതും ഇടക്കാല കുറ്റപത്രത്തില്‍ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്താത്തതും ഉള്‍പ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു.

 

