Connect with us

Kerala

രാഹുലിനു പിന്തുണ; വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ പരാതി നല്‍കി

രാഹുലിന് കാതോലിക്ക ബാവയും സഭാ നേതൃത്വവും പിന്തുണ നല്‍കിയെന്ന സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പ്രചാരണത്തിലാണ് പരാതി

Published

Aug 28, 2025 1:26 am |

Last Updated

Aug 28, 2025 1:26 am

കോട്ടയം | ലൈംഗികാരോപണ വിധേയനായ രാഹുല്‍ മാങ്കുട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സഭയുടെ പേരുപയോഗിച്ചു വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയതിനെതിരെ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

രാഹുലിന് കാതോലിക്ക ബാവയും സഭാ നേതൃത്വവും പിന്തുണ നല്‍കിയെന്ന സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പ്രചാരണത്തിലാണ് പരാതി. കോട്ടയം സൈബര്‍ പോലീസിലാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. ഓര്‍ത്തോഡോക്സ് വിശ്വാസ സംരക്ഷകന്‍ എന്ന വ്യാജ പ്രൊഫൈല്‍ വഴിയായിരുന്നു പ്രചാരണം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുലിനു പിന്തുണ; വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ പരാതി നല്‍കി

Kerala

സുഹൃത്തുക്കള്‍ കുഴിച്ചുമൂടിയ വിജിലിനായുള്ള തെരച്ചില്‍ സരോവരത്ത് ഇന്നും തുടരും

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ ഒരു ഗൂഢാലോചനയും ഇല്ല: റിനി ആന്‍ ജോര്‍ജ്

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ തടവുകാരനില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കണ്ടെടുത്തു

Kerala

മണ്ണാര്‍ക്കാട് കല്ലന്‍പാറയില്‍ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചിറക്കി

Kerala

ബൈക്ക് വഴിയരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊന്മുടിയില്‍ കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയ ആളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

National

14 ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ നൽകി