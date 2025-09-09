Kerala
ഓപറേഷന് ഡി ഹണ്ട്: 49 പേര് അറസ്റ്റില്, 46 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഓപറേഷന് ഡി-ഹണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവില് 49 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്ന് വില്പനയില് ഏര്പ്പെടുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന 1,567 പേരെ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. വിവിധതരത്തിലുള്ള നിരോധിത മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വച്ചതിന് 46 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. മാരക മയക്കുമരുന്നുകളായ എം ഡി എം എ (0.00025 കി.ഗ്രാം), കഞ്ചാവ് (91.15937 കി.ഗ്രാം), കഞ്ചാവ് ബീഡി (32 എണ്ണം) പിടിച്ചെടുത്തു.
നിരോധിത മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സംഭരണത്തിലും വിപണനത്തിലും ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് കര്ശന നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഓപറേഷന് ഡി-ഹണ്ട് നടത്തുന്നത്.
പൊതുജനങ്ങളില് നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സ്വീകരിച്ച് നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുന്നതിനായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആന്റി നര്ക്കോട്ടിക്ക് കണ്ട്രോള് റൂം (9497927797) നിലവിലുണ്ട്. ഈ നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള് രഹസ്യമായാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.