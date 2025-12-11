Kerala
സ്കൂളുകളിലെ ക്രിസ്മസ് അവധി പുനക്രമീകരിച്ചു; അടയ്ക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നീട്ടി
ഡിസംബര് 24ന് സ്കൂള് അടയ്ക്കും. ജനുവരി അഞ്ചിന് തുറക്കും.
Latest
National
യാത്രാ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടവര്ക്ക് 10,000 രൂപയുടെ സൗജന്യ വൗച്ചര്; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇന്ഡിഗോ
Kerala
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം; സെഷന്സ് കോടതി നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് സര്ക്കാര്
Kerala
പാലക്കാടും തൃശൂരിലും കള്ളവോട്ട് ആരോപണം; ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയില് വോട്ടെടുപ്പ് തടസപ്പെട്ടു
Uae
ജുമുഅ സമയം മാറ്റം; സ്കൂളുകൾ അധ്യയനം നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും
Kerala
പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; രാഹുല് ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി
Kerala