Kerala
മലപ്പുറത്ത് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ആറായി
കാപ്പില് കരുമാരപ്പറ്റ സ്വദേശിയായ 55 വയസുകാരിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മലപ്പുറം| സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കാപ്പില് കരുമാരപ്പറ്റ സ്വദേശിയായ 55 വയസുകാരിക്കാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് വ്യാഴാഴ്ച പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇവരുടെ സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ആറായി.
മലപ്പുറം ചേലമ്പ്രം സ്വദേശിയായ 47 കാരന് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥീരീകരിച്ചിരുന്നു. കടുത്ത പനി അടക്കമുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഇയാള് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സിഎസ്എഫ് പരിശോധനയിലാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
താമരശ്ശേരിയില് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒമ്പത് വയസുകാരി അനയയുടെ ഇളയ സഹോദരന് എഴു വയസുള്ള കുട്ടി അടക്കം നാലുപേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് മൂന്നു കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടുന്നു. ചികിത്സയിലുള്ള മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയും 11 വയസുകാരിയും വെന്റിലേറ്ററിലാണുള്ളത്.
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കൂടുതലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില് അടിയന്തര പ്രതിരോധ നടപടികള് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഊര്ജ്ജിതമാക്കി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്ലോറിനേഷന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികള് നടത്തുന്നുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളില് ഉള്പ്പെടെ കുളിക്കുന്നതില് ജാഗ്രത വേണമെന്ന് നിര്ദേശവുമുണ്ട്.