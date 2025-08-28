Kerala
കോഴിക്കോട് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; 43 കാരി മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയില്
പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
കോഴിക്കോട്| സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശിയായ 43കാരിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവര് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ്. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
കോഴിക്കോട് ആറു പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്തും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
