Kerala
ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ ശുചിമുറിയില് നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം
എസ് 3 കോച്ചിലെ ശുചിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്,
ആലപ്പുഴ | ധന്ബാദ് ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ ശുചിമുറിയില് നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. എസ് 3 കോച്ചിലെ ശുചിമുറിയിലെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം നാലു മാസത്തോളം പ്രായമുള്ള ഭ്രൂണമാണിതെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയില് വ്യക്തമായി.
ഇന്നലെ രാത്രി റെയില്വേ പോലീസ് നടത്തിയ പതിവ് പരിശോധനയിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് 3 കോച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ച് പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടര് നടപടികള്ക്കായി മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ ജനറല് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടത്തും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ ശുചിമുറിയില് നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം
National
രാഷ്ട്ര നിര്മാണത്തില് സമര്പ്പിതമായ സംഘടനയെന്ന് ; ആര് എസ് എസിനെ പുകഴ്ത്തി മോദി
National
യുവാക്കള്ക്കായി ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതി;ജി എസ് ടി നിരക്കുകള് കുറക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
National
'സിന്ധു നദിജല കരാറില് പുനരാലോചനയില്ല; ആണവ ഭീഷണി തുടര്ന്നാല് സായുധസേന സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങള് തീരുമാനിക്കും'
Kerala
കൊയിലാണ്ടിയില് പാലം തകര്ന്ന സംഭവം; തുടര് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്ത്തിവെക്കാന് നിര്ദ്ദേശം
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
National