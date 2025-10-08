Kerala
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്മല ദുരന്തം; സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും
ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില് കേന്ദ്രത്തോട് നിലപാട് അറിയിക്കാന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു
കൊച്ചി | വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ -ചൂരല്മല ഉരുള്പ്പൊട്ടല് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് ഇന്നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില് കേന്ദ്രത്തോട് നിലപാട് അറിയിക്കാന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി മൂന്നാഴ്ചത്തെ സാവകാശമാണ് കേന്ദ്രം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഡിസാസ്റ്റര് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചട്ടങ്ങള് ഭേദഗതിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് വായ്പകള് എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോല് കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരന് നമ്പ്യാര്, ജസ്റ്റിസ് ജോബിന് സെബാസ്റ്റ്യന് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ആണ് ഹര്ജി പരി?ഗണിക്കുക.
ദുരന്തം നടന്ന് ഒരു വര്ഷം പിന്നിട്ടിട്ട് വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്ന കാര്യത്തില് കേന്ദ്രത്തിന് നിലപാട് അറിയിക്കാന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കോടതി നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കേരള ബേങ്ക് വായ്പ എഴുതിത്തള്ളിയത് മാതൃകയാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.