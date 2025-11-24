Connect with us

Kerala

ശബരിമലയില്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും: ഡി ജി പി

എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് പോലീസ് വിന്യാസം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീര്‍ഥാടകരുടെ സുരക്ഷക്കായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്.

Published

Nov 24, 2025 10:32 pm |

Last Updated

Nov 24, 2025 10:39 pm

ഡി ജി പി. റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ശബരിമല സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍.

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സന്നിധാനത്ത് ദര്‍ശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇത്തവണ അഭൂതപൂര്‍വമായ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് ശബരിമലയില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് പോലീസ് വിന്യാസം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീര്‍ഥാടകരുടെ സുരക്ഷക്കായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്.

തിരക്കിനനുസരിച്ചാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അനുവദിക്കുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയതായും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമലയില്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും: ഡി ജി പി

Kerala

സഹപ്രവര്‍ത്തകനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ശബ്ദസന്ദേശം; പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

എത്യോപ്യയില്‍ അഗ്നിപര്‍വ്വത സ്‌ഫോടനം; കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു

Kerala

ആറാം ക്ലാസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Health

നാളത്തേക്ക് നീട്ടി വയ്‌ക്കേണ്ട.. ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്‌തോളൂ ജീവിതവിജയം ഉറപ്പാണ്.

Kerala

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ബണ്ടിചോറിനെ വിട്ടയച്ചു; ആളൂരിനെ കാണാനെത്തിയതെന്ന് മൊഴി

Health

എപ്പോഴും മികച്ച സുഗന്ധത്തോടെ ഇരിക്കാന്‍ ചില നുറുങ്ങുകള്‍