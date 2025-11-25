Kerala
'ഹൂ കെയേഴ്സ്' അല്ല, 'വി കെയര്'; വിശ്വസിച്ചവരില് നിന്ന് തിക്താനുഭവങ്ങളുണ്ടായാല് തകരരുതെന്ന സന്ദേശവുമായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്
ലൈംഗിക പീഡന കുറ്റാരോപിതനായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഉന്നം വച്ചുള്ള ഒളിയമ്പാണ് മന്ത്രിയുടെം പോസ്റ്റെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | വിശ്വസിച്ചവരില് നിന്ന് തിക്താനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടായാല് തകര്ന്നുപോകരുതെന്നും ഇച്ഛാശ്ശക്തിയോടെ നേരിടണമെന്നുമുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്. സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്പറേഷന്റെ പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.
‘ഹൂ കെയേഴ്സ്’ എന്നെഴുതി വെട്ടി, അടിയില് വി കെയര് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററാണ് പോസ്റ്റിനൊപ്പം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ലൈംഗിക പീഡന കുറ്റാരോപിതനായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഉന്നം വച്ചുള്ള ഒളിയമ്പാണ് മന്ത്രിയുടെം പോസ്റ്റെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
മന്ത്രിയുടെ എഫ് ബി പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ രൂപം:
ജീവിതത്തില് തോറ്റ് പോകരുത്. ഏറെ വിശ്വസിച്ച വ്യക്തികളില് നിന്നോ മറ്റുള്ളവരില് നിന്നോ ജീവിതത്തില് പലര്ക്കും തിക്താനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടായേക്കാം. തളര്ന്ന് പോകരുത്. മടിച്ച് നില്ക്കാതെ നേരിടാം. വ്യക്തി മര്യാദകളും ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും വിട്ട് ഭീഷണിയിലേക്കും ബ്ലാക് മെയ്ലിങ്ങിലേക്കും വാക്കുകള് മാറിയാല്, ശാരീരികവും മാസികവുമായുള്ള പീഡനങ്ങള് ഏല്ക്കേണ്ടി വന്നാല് ചെറുക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നീതി ലഭിക്കാന്, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാന്, ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങള് തിരിച്ചുപിടിക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാറും വനിത വികസന കോര്പ്പറേഷനും ഒപ്പം ഉണ്ട്. കൗണ്സലിങ്ങ്, നിയമോപദേശം, അടിയന്തര സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ സഹായങ്ങളുമായി 24 മണിക്കൂറും 181 ഹെല്പ്പ് ലെന് നിങ്ങള്ക്കായുണ്ട്. മടിക്കേണ്ടതില്ല. നേരിട്ട് വിളിക്കാം.