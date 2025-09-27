Kerala
കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റില് എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്; അമ്മ അറസ്റ്റില്
സംഭവത്തില് ശ്രീതുവിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാലരാമപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
തിരുവനന്തപുരം | കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 30നു തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റില് എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസില് അമ്മ ശ്രീതുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തില് ശ്രീതുവിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാലരാമപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കേസില് കുട്ടിയുടെ അമ്മാവന് ഹരികുമാറിനെ നേരത്തെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീതുവിനെതിരെ നേരത്തെ വഞ്ചന കേസ് മാത്രമായിരുന്നു രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. ശ്രീതു നുണപരിശോധനക്ക് വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ശ്രീതുവിന്റെയും ഹരികുമാറിന്റെയും മൊബൈല് ഫോണുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയില് ഇരുവരും തമ്മില് അസാധാരണ ബന്ധമുള്ളതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 30നാണ് കുട്ടിയെ വീടിനടുത്ത കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
സഹോദരിയുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിന് കുട്ടി തടസ്സമായപ്പോള് ഹരികുമാര് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് നിലവിലുള്ള കേസ്. ഹരികുമാര് തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള മൊഴി. നേരത്തെയുള്ള മൊഴികളുടെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാനിരിക്കെ ഹരികുമാര്, താനല്ല കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞതെന്ന മൊഴി മാറ്റി.
ഹരികുമാറിന്റെ മൊഴി മാറ്റത്തോടെ നുണപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം കുറ്റപത്രം നല്കിയാല് മതിയെന്ന് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു. പ്രതിയായ അമ്മാവന് ഹരികുമാറിനെയും അമ്മ ശ്രീതുവിനെയും നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാല് ശ്രീതു നുണപരിശോധനക്ക് വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് ശ്രീതുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.