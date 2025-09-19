Connect with us

Kerala

നിയമസഭയില്‍ ചോദ്യോത്തര വേളക്കിടെ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

ശിവന്‍കുട്ടിക്കു പകരം മന്ത്രി എം ബി രാജേഷാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയില്‍ മറുപടി പറഞ്ഞത്.

Published

Sep 19, 2025 10:54 am |

Last Updated

Sep 19, 2025 10:54 am

തിരുവനന്തപുരം |  നിയമസഭ ചേരുന്നതിനിടെ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം. സഭയില്‍ തൊഴില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തര വേളയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. രക്തസമ്മര്‍ദത്തില്‍ വ്യതിയാനമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

മന്ത്രിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ശിവന്‍കുട്ടിക്കു പകരം മന്ത്രി എം ബി രാജേഷാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയില്‍ മറുപടി പറഞ്ഞത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാലിയേക്കരിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ഉപാധികളോടെ ടോള്‍ പിരിവിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി

Uae

റാശിദ് എക്സ്പ്ലോറർ അസംബ്ലി ഘട്ടത്തിലേക്ക്

Ongoing News

നാദാപുരത്ത് വീടിന് നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു

Kerala

നിയമസഭയില്‍ ചോദ്യോത്തര വേളക്കിടെ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

International

ഗസ്സ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രമേയത്തെ യു എന്‍ രക്ഷാസമതിയില്‍ വീണ്ടും വീറ്റോ ചെയ്ത് യു എസ്

Kerala

നാദാപുരത്ത് വീടിനു നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു; നാടന്‍ ബോംബെന്ന് സൂചന

Kerala

പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പോകുന്നവര്‍ മൂക്കില്‍ പഞ്ഞിവെച്ച് തിരിച്ചുവരേണ്ട അവസ്ഥ; വിഷയം നിയമസഭയില്‍ ഉന്നതിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല