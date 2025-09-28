Kerala
വടക്കന് പറവൂര് സി പി ഐയില് കൂട്ടരാജി; 80ഓളം പേരാണ് പാര്ട്ടി വിട്ടത്
ഇവര് നാളെ സി പി എമ്മില് ചേരുമെന്നാണ് സൂചന. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം കെ വി രവീന്ദ്രനും പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് രാജിവച്ചവരില് ഉള്പ്പെടും.
Saudi Arabia
സഊദി വ്യവസായ പ്രമുഖന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സഈദ് മലൈബാരി ജിദ്ദയില് നിര്യാതനായി
ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിച്ചു; ശാന്തിക്കാരന് അറസ്റ്റില്
ഏതോ കുടുംബത്തിലെ നാല് നായന്മാര് രാജിവെച്ചാല് എന് എസ് എസിന് ഒന്നുമില്ല; ജി സുകുമാരന് നായരുടെ പിന്നില് പാറപോലെ ഉറച്ചു നില്ക്കും: മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്
സ്വത്തിനും സ്വര്ണത്തിനുമായി മാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമം; മകന് അറസ്റ്റില്
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ യുവതിയെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റിട്ടു; യുവാവിനെ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തല്ലിക്കൊന്നു
