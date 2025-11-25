Connect with us

Kasargod

മള്ഹര്‍ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസ് വ്യാഴാഴ്ച

മള്ഹര്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ശഹീര്‍ അല്‍ ബുഖാരി നെത്രത്വം നല്‍കും.

Published

Nov 25, 2025 9:30 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 9:30 pm

മഞ്ചേശ്വരം |  മള്ഹറു നൂരില്‍ ഇസ് ലാമിത്തഅലിമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മാസാന്തം നടന്ന് വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസ് വ്യാഴം മഗ്രിബ് നമസ്‌കാരാനന്തരം മള്ഹര്‍ ക്യംപസില്‍ നടക്കും. മള്ഹര്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ശഹീര്‍ അല്‍ ബുഖാരി നെത്രത്വം നല്‍കും.

ഇബ്രാഹിം ബാഖവി മെല്‍മുറി പ്രഭാഷണം നടത്തും. സയ്യിദ് അഹ്മദ് ജലാലുദ്ദീന്‍ സഅദി അല്‍ ബുഖാരി, സയ്യിദ് മുസ്തഫ സിദ്ദീഖി മംബുറം, മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് സഅദി തളിപ്പറംബ്, ഹസന്‍ സഅദി അല്‍ അഫ്‌ളലി, ഉമറുല്‍ ഫാറൂഖ് മദനി മച്ചംപാടി, അബൂബക്കര്‍ സിദ്ദീഖ് സഅദി തൗടുഗോളി, സുബൈര്‍ സഖാഫി വട്ടോളി, അബ്ദുസ്സലാം മിസ്ബാഹി, അബ്ദുറഊഫ് മിസ്ബാഹി ബദിയടുക്ക, ത്വയ്യിബ് സഅദി കുന്നുംപുറം, അഡ്വ.ഹസന്‍ കുഞ്ഞി മള്ഹര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നായ കുറുകെ ചാടി; കര്‍ണാടകയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

കാസര്‍കോട് റെയില്‍വേ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നു കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഉറപ്പു നല്‍കി: രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എംപി

Kerala

'നിര്‍ദ്ദോഷമായ തമാശ, നിരുപാധികം മാപ്പാക്കണം'; ബി ജെ പി ഷാള്‍ ഇട്ട് സ്വീകരിച്ച യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തിരിച്ചെത്തി

Kerala

വ്യക്തികളുടെ ലൈവ് ലൊക്കേഷനുകളും സി ഡി ആറും ചോര്‍ത്തിയ കേസ്; മുഖ്യപ്രതി അടൂര്‍ സ്വദേശിയുടെ സഹായി യുപി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ശബരിമല; ഇതുവരെ മലചവിട്ടിയത് 848085 തീര്‍ഥാടകര്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സ്ഥാനമില്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് നോക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്‍