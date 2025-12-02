Pathanamthitta
തിരുവല്ല താലൂക്ക് പരിധിയില് പ്രാദേശിക അവധി
ചക്കുളത്തുകാവ് പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ചാണ് അവധി.
തിരുവല്ല | ചക്കുളത്തുകാവ് പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബര് നാലിന് (വ്യാഴം) തിരുവല്ല താലൂക്ക് പരിധിയിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടര് എസ് പ്രേം കൃഷ്ണനാണ് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
